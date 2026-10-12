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Общество 12 октября 2026 00:05

В Казани на две недели ограничат движение по проспекту Ямашева

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В Казани на две недели ограничат движение по проспекту Ямашева
Фото: kzn.ru

В столице Татарстана на две недели частично ограничат движение транспорта по проспекту Ямашева. Соответствующее решение приняла Межведомственная комиссия по вопросам временного ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам муниципального образования города Казани.

Причиной временных неудобств в решении комиссии названы работы по реконструкции кабельных линий. Движение транспортных средств будет прекращено с 16 по 31 октября на местном проезде вдоль дома №78 по проспекту Ямашева, рассказали в городском Комитете внешнего благоустройства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани до конца декабря ограничат движение по Вознесенскому тракту.

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#ограничение движения
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