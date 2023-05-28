В центре Казани из-за марафона сегодня ограничено движение транспорта

Сегодня из-за Казанского марафона вновь перекрыто движение транспорта по некоторым улицам в центре столицы Татарстана.

Фото: Комитет по транспорту Казани

В воскресенье, 28 мая, движение ограничено на следующих участках дорог:

— до 22.00 — на парковке Центрального стадиона (со стороны улиц Ташаяк и Кремлевская набережная);

— до 22.00 — по улице Ташаяк (от ул. Лево-Булачная до ул. Московская, приостановление двух направлений движения);

— до 22.00 — по улице Ташаяк (от ул. Лево-Булачная до ул. Саид-Галеева, приостановление двух направлений движения);

— до 17.00 — по улице Московская (от дома №2 по ул. Московская до ул. Ташаяк, приостановление двух направлений движения);

— до 14.15 — по улице Кремлевская набережная (от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, приостановление двух направлений движения);

— до 14.15 — по улице Батурина (от ул. Большая Красная до ул. Кремлевская набережная, приостановление двух направлений движения);

— до 14.15 — по улице Профсоюзная (от ул. Чернышевского до ул. Право-Булачная, приостановление одного направления движения);

— до 14.15 — по автомобильной дороге от ул. Чернышевского до Кремлевской дамбы, приостановление одного направления движения;

— до 14.15 — по автомобильной дороге от Кремлевской дамбы до ул. Ташаяк, приостановление одного направления движения;

— до 14.15 — по улице Право-Булачная (от ул. Пушкина до ул. Ташаяк, приостановление движения);

— до 14.15 — по улице Лево-Булачная (от ул. Ташаяк до ул. Татарстан, приостановление движения);

— до 14.15 — на Кремлевской дамбе (от ул. С. Хакима до ул. Ташаяк, приостановление двух направлений движения);

— до 13.30 — по улице Декабристов (от Кремлевской дамбы до ул. Чистопольская, приостановление двух направлений движения);

— до 14.00 — по улице С. Хакима (от ул. Декабристов до пр. Ф. Амирхана, приостановление двух направлений движения);

— до 11.15 — по дороге под мостом Миллениум (от пр. Ф. Амирхана до ул. С. Хакима, приостановление двух направлений движения с возможностью выезда из ЖК «Современник»);

— до 11.15 — по улице С. Хакима (от пр. Ф. Амирхана до пересечения с ул. Чистопольская, приостановление двух направлений движения с возможностью сквозного проезда со стороны ул. А. Козина и ул. Нигматуллина);

— до 11.00 — по проспекту Ф. Амирхана (от ул. С. Хакима до моста Миллениум, приостановление направления движения) и на самом мосту Миллениум (направление от ул. С. Хакима до ул. Вишневского, приостановление направления движения);

— до 12.00 — по улице Подлужная (от съезда с моста Миллениум до ул. Подлужная, 17, ЖК «Европейский», приостановление двух направлений движения с возможностью выезда из жилого сектора в сторону ул. Толстого);

— до 14.15 — по улице Пушкина (от ул. Островского до ул. Лево-Булачная, приостановление двух направлений движения);

— до 14.15 — по улице Татарстан (от ул. Лево-Булачная до ул. Московская, приостановление двух направлений движения);

— до 14.15 — по улице Татарстан (от ул. Г. Тукая до ул. Московская, приостановление одного направления движения);

— до 14.15 — по улице М. Салимжанова (от ул. Пушкина до ул. Н. Назарбаева, приостановление двух направлений движения);

— до 14.15 — по улице А. Айдинова (от ул. М. Салимжанова до пер. Щербаковский, приостановление двух направлений движения);

— до 14.15 — по улице Петербургская (от ул. А. Айдинова до ул. Н. Назарбаева, приостановление двух направлений движения);

— до 14.15 — по улице Ш. Марджани (от ул. Татарстан до ул. Ахтямова, приостановление двух направлений движения).

— до 14.15 — по улице Сафьян (от ул. Ш. Марджани до ул. К. Насыри, приостановление двух направлений движения);

— до 14.15 — по улице К. Насыри (от ул. Сафьян до ул. Татарстан).

Сам Казанский марафон стартовал в столице Татарстана еще накануне, 27 мая. Открыли спортивное мероприятие детские забеги и забег на дистанцию 3 километра. Общее число участников события превышает 12 тыс. человек.