Ежегодный марафон TIMERMAN проходит сегодня в столице Татарстана

27 мая в Казани состоялся традиционный для города марафон – TIMERMAN. Более 12 тысяч бегунов приняли участие в мероприятии.

Казанский марафон прошел в столице Татарстана 9-й раз в истории.

Перед началом соревнования бегуны предварительно выбирали подходящую дистанцию: 3, 10, 21,1 или 42 км.

На протяжении марафона участники могли лицезреть разные культурные объекты, достопримечательности Казани. К примеру, Казанский Кремль, Центр семьи «Казан», Кремлевскую набережную, озеро Кабан, мост «Миллениум».

Отметим, что каждый участник, пришедший к финишу до истечения времени, награждался медалью. А для лидеров организаторами были предусмотрены призовые.