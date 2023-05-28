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Ежегодный марафон TIMERMAN проходит сегодня в столице Татарстана
27 мая в Казани состоялся традиционный для города марафон – TIMERMAN. Более 12 тысяч бегунов приняли участие в мероприятии.
Казанский марафон прошел в столице Татарстана 9-й раз в истории.
Перед началом соревнования бегуны предварительно выбирали подходящую дистанцию: 3, 10, 21,1 или 42 км.
На протяжении марафона участники могли лицезреть разные культурные объекты, достопримечательности Казани. К примеру, Казанский Кремль, Центр семьи «Казан», Кремлевскую набережную, озеро Кабан, мост «Миллениум».
Отметим, что каждый участник, пришедший к финишу до истечения времени, награждался медалью. А для лидеров организаторами были предусмотрены призовые.
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