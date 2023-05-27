«Казанский марафон» начался с детских стартов и беговой экскурсии по центру города

В столице Татарстана стартовал двухдневный «Казанский марафон». Соревнования начались с детских забегов — открыли их «спортсмены» в ползунках, а завершили ребята с ОВЗ.

Старты начались с 10 утра, последний забег — на дистанцию в 3 километра — в 16.30. Участники были поделены на несколько возрастных категорий: забег в ползунках, для детей 2019–2020 годов рождения, 2018, 2017, 2016 (для которых прошло сразу два старта), 2015 и 2013–2014 годов рождения. Отдельно в соревнованиях приняли участие особенные дети.

Более взрослых участников сегодня ожидала беговая экскурсия по главным достопримечательностям центра Казани. Провел ее генеральный директор марафона Вадим Янгиров.

Напомним, что завтра марафон продолжат взрослые забеги. Участники выйдут на дистанции в 10, 21,1 и 42,2 км. На время подготовки и проведения соревнований в городе перекроют дороги, а общественный транспорт будет двигаться по измененным маршрутам.

Фото, фидео: официальное сообщество «Казанского марафона» во «ВКонтакте»