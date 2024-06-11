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Новости Татарстана и Казани
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В Казани на 2 дня ограничат движение из-за проведения мероприятий в Духов день
В столице Татарстана во время проведения мероприятий в Духов день в Суконной слободе временно закроют для движения ряд дорог и парковки по ул. Петербургской. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.
Так, с 8 утра 23 июня и до 11 часов вечера следующего дня будут перекрыты парковки на участке Петербугской от ул. Миннуллина до ул. Назарбаева и прилегающие к этой улице проезды.
Ранее сообщалось, что в Казани до середины августа ограничат движение по улице Мусина.
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