В Казани на 2 дня ограничат движение из-за проведения мероприятий в Духов день

В столице Татарстана во время проведения мероприятий в Духов день в Суконной слободе временно закроют для движения ряд дорог и парковки по ул. Петербургской. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Так, с 8 утра 23 июня и до 11 часов вечера следующего дня будут перекрыты парковки на участке Петербугской от ул. Миннуллина до ул. Назарбаева и прилегающие к этой улице проезды.

Ранее сообщалось, что в Казани до середины августа ограничат движение по улице Мусина.