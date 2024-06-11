12 июня муниципальные парковки Казани будут работать без взимания платы

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В День России жители и гости Казани смогут бесплатно воспользоваться муниципальными парковками. Об этом сообщается на сайте мэрии.

12 июня является нерабочим праздничным днем. Муниципальные парковки в выходные, а также в праздники работают без взимания платы.

О том, как в столице Татарстана отметят День России, читайте в материале «Татар-информа».