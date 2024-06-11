news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
12 июня муниципальные парковки Казани будут работать без взимания платы
Скопировать ссылку
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
В День России жители и гости Казани смогут бесплатно воспользоваться муниципальными парковками. Об этом сообщается на сайте мэрии.
12 июня является нерабочим праздничным днем. Муниципальные парковки в выходные, а также в праздники работают без взимания платы.
О том, как в столице Татарстана отметят День России, читайте в материале «Татар-информа».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2