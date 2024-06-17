news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 17 июня 2024 11:06

В центре Казани из-за детской фольклориады ограничат движение

Скопировать ссылку

В центре Казани в связи с проведением Всероссийской детской фольклориады временно перекроют движение и закроют парковки. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Ограничение движения и парковки автомобилей будет действовать с 9 утра и до 4 часов дня 20 июня по ул. Кремлевская (на участке от ул.Чернышевского до пл.Первого Мая) и на Ивановском спуске (от Кремлевской до Профсоюзной).

Отмечается, что ограничительный режим не распространяется на ТС организаторов мероприятий со спецпропусками.

2-я Всероссийская детская фольклориада состоится в Казани с 19 по 23 июня. О крупных мероприятиях, которые пройдут в этом году в Казани и республике, читайте в материале «Татар-информа».

читайте также
В Татарстане за 22 млн рублей организуют Всероссийскую детскую фольклориаду
#ограничение движения
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2