В центре Казани из-за детской фольклориады ограничат движение

В центре Казани в связи с проведением Всероссийской детской фольклориады временно перекроют движение и закроют парковки. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Ограничение движения и парковки автомобилей будет действовать с 9 утра и до 4 часов дня 20 июня по ул. Кремлевская (на участке от ул.Чернышевского до пл.Первого Мая) и на Ивановском спуске (от Кремлевской до Профсоюзной).

Отмечается, что ограничительный режим не распространяется на ТС организаторов мероприятий со спецпропусками.

2-я Всероссийская детская фольклориада состоится в Казани с 19 по 23 июня. О крупных мероприятиях, которые пройдут в этом году в Казани и республике, читайте в материале «Татар-информа».