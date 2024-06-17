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В центре Казани из-за детской фольклориады ограничат движение
В центре Казани в связи с проведением Всероссийской детской фольклориады временно перекроют движение и закроют парковки. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Ограничение движения и парковки автомобилей будет действовать с 9 утра и до 4 часов дня 20 июня по ул. Кремлевская (на участке от ул.Чернышевского до пл.Первого Мая) и на Ивановском спуске (от Кремлевской до Профсоюзной).
Отмечается, что ограничительный режим не распространяется на ТС организаторов мероприятий со спецпропусками.
2-я Всероссийская детская фольклориада состоится в Казани с 19 по 23 июня. О крупных мероприятиях, которые пройдут в этом году в Казани и республике, читайте в материале «Татар-информа».
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