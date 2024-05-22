В Татарстане за 22 млн рублей организуют Всероссийскую детскую фольклориаду

Подготовка к Всероссийской детской фольклориаде в Татарстане обойдется в 21,957 млн рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Мероприятия события организуют на площади 1 Мая, на территории музея-заповедника «Казанский Кремль», на Кремлевской набережной, на площади перед Дворцом земледельцев, в парке Победы, в Иннополисе, Богатых Сабах, Арске, Зеленодольске, Кукморе, Высокой Горе и детских оздоровительных лагерях республики.

Как следует из описания к заявке, второй крупнейший детский фольклорный фестиваль объединит тысячи участников со всей России. В течение пяти дней — с 19 по 23 июня — в республике будут проходить праздничные шествия, флешмобы, концерты, вечерки, а также мастер-классы, круглые столы и творческие встречи. Участниками проекта станут фольклорные, народно-певческие коллективы, ансамбли народного танца, исполнители на национальных инструментах. Проведение подобных мероприятий соответствует целям и задачам национального проекта «Культура».

Подрядчик возьмет на себя подготовку дизайн-проекта мероприятия, формирование программы, состава участников, организационно-техническое обеспечение. Также он займется разработкой и изготовлением информационно-презентационных материалов, подготовит культурную программу, обеспечит питание и проживание участников, предоставит транспортные услуги.

Заказчиком работ является Таткультресурсцентр, источником выступает бюджет Татарстана.

Подробнее о масштабных культурных событиях, которые ожидаются в Казани, можно узнать в материале «Татар-информа».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.

