Музеи, библиотеки и фольклориада: какие масштабные культурные события ждет Казань

О крупных мероприятиях, которые пройдут в этом году в Казани и республике, рассказали на брифинге в Доме Правительства РТ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани соберутся деятели культуры со всей России

О крупных мероприятиях, которые пройдут в этом году в Казани и республике, рассказала сегодня министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«В Татарстан в этом году приедут сообщества по различным направлениям в сфере культуры. Среди них – музейное сообщество из разных регионов, библиотечный конгресс соберет порядка 2 тыс. гостей, в том числе из других стран. Фольклориада предполагает объединение всех детских фольклорных коллективов. Совсем недавно с министром культуры России мы запустили отсчет 100 дней до старта события», – сообщила министр.

Ирада Аюпова: «В Татарстан в этом году приедут сообщества по различным направлениям в сфере культуры» Фото: prav.tatarstan.ru

Она добавила, что также в этом году в Казани состоится VIII Международный театрально-образовательный форум «Науруз». Традиционно для участников форума будут проведены мастер-классы по актерскому мастерству, искусству актера и режиссера театра кукол, лекции и семинары по менеджменту, PR-технологиям, сценографии, театральной критике, литературной и художественно-постановочной работе театра.

«Для нас эта площадка особенно актуальна в этом году, потому что мы готовимся к переезду в новое здание театра имени Камала. Перед нами стоят много вызовов в отношении освоения этой площадки с точки зрения как репертуара, так и событийного наполнения», – подчеркнула Аюпова.

Шествие фольклорных ансамблей

Еще одним крупным мероприятием, которое пройдет в Казани в этом году, станет II Всероссийская фольклориада. На нее приедут детские коллективы со всей страны и покажут номера, связанные с культурой их регионов, сообщила директор ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» Алсу Мифтахова.

«Уже 83 региона подтвердили свое участие, ожидается порядка 1 тыс. гостей. Предпочтение будет отдаваться коллективам, которые осваивают фольклорные традиции своего региона и представляют в программе местный репертуар, поэтому будет насыщенная красивая программа», – пояснила она.

Алсу Мифтахова: «Уже 83 региона подтвердили свое участие, ожидается порядка 1 тыс. гостей» Фото: prav.tatarstan.ru

Фольклориада пройдет с 19 по 23 июня. Программа еще не утверждена. Предварительно известно, что начнется мероприятие с большого шествия коллективов от Спасской башни по территории Кремля, затем по набережной до Национальной библиотеки Татарстана. Затем участники будут ездить по разным площадкам республики, а завершится фестиваль на Сабантуе большим парадом дружбы.

«Музейные маршруты»

С 24 по 27 апреля в Казани пройдет федеральный проект «Музейные маршруты», куда приедут порядка 300 специалистов отрасли из разных регионов страны, сообщила генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина.

«Музейщики со всей нашей страны соберутся вместе, будет живое общение и обмен опытом. Проект уже был реализован по многих городах и теперь приезжает в Казань. Здесь будут заключены соглашения о сотрудничестве между разными музеями. Это возможность представить нашу республику в других городах и даже странах, а также привезти к нам крупные проекты из других регионов», – пояснила она.

Алиса Вяткина: «Музейщики со всей нашей страны соберутся вместе, будет живое общение и обмен опытом» Фото: prav.tatarstan.ru

Помимо деловой программы будет организована открытая лекция о творчестве Тукая и Пушкина с участием актеров федеральных и татарстанских театров, которую проведет директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак.

Кроме того, в Казанском Фешинском училище пройдет мастер-класс с приглашаем известных художников и скульпторов для студентов.

Библиотека в многополярном мире

С 19 по 24 мая в Казани пройдет Всероссийский библиотечный конгресс, который соберет около 2 тыс. гостей. Они обсудят развитие отрасли в условиях многополярного мира, рассказала директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова.

«Ключевой темой станет библиотека в многополярном мире. Татарстан уже давно живет в многонациональном и многоконфессиональном мире, мы будем рады поделиться опытом того, как выстраиваем отношения с разными культурами. Важно найти этот синтез», – заявила она.

Мадина Тимерзянова: «Ключевой темой станет библиотека в многополярном мире» Фото: prav.tatarstan.ru

По ее словам, делегаты обсудят инновационные решения в этой сфере, а также поделятся своим опытом.

Кроме того, именно на конгрессе в Казани должны пройти выборы нового президента Российской библиотечной ассоциации.

«Поражает, сколько объектов появилось в Татарстане благодаря нацпроекту «Культура»

Отдельной темой брифинга стал национальный проект «Культура».

«Я очень много езжу по районам, и меня поражает, сколько новых объектов появилось в Татарстане в рамках небольшого периода реализации национального проекта. За пять лет у нас появились новые стандарты работы, новые учреждения. Сейчас главная задача – правильно использовать инструментарий, который мы получили», – отметила Аюпова.

Также она поделилась своими мыслями о том, в каком направлении должна быть продолжена работа по национальному проекту после его продления.

«Именно образование в сфере культуры и искусства и последующие условия для закрепления специалистов отрасли – это главный тренд. Кадровая и талантопроводящая системы должны стать во главе угла», – подчеркнула Аюпова.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда». 29 февраля, выступая с Посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».