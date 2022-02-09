В Центре Гамалеи рассказали о том, вытеснит ли штамм «Омикрон» «Дельту»

Штамм коронавируса «Омикрон» не обязательно вытеснит «Дельту», вытеснившую другие варианты, которые были до нее, заявил заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии им. Д.И. Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Сергей Альховский в интервью «Известиям».

По словам вирусолога, в этом нет стопроцентной уверенности, несмотря на то, что «омикрон» сейчас явно доминирует.

«Все-таки этот штамм очень сильно отличается антигенно и от „Дельты“, и от предшествующих штаммов. Это говорит о том, что иммунитет, приобретенный после него, через какое-то время после выздоровления вряд ли будет эффективно работать против „Дельты“ или похожих штаммов», — пояснил вирусолог.

Антитела к «Омикрону», которые возникают после болезни, по словам Альховского, не очень эффективно взаимодействуют с «Дельтой». Однако при высоком титре антител, которые образовались против штамма «Дельты», нейтрализуют «Омикрон».

Вирусолог подчеркнул, что пока неизвестно, как это работает в обратную сторону, и неизвестно, насколько защита долговременна и эффективна.

«Как это работает в обратную сторону, пока неясно. Видимо, высокие титры антител против „Омикрона“ также способны нейтрализовать „Дельту“, но насколько эта защита эффективна и долговременна, пока не известно», — отметил он.

Специалист подытожил, что преждевременно говорить о том, что «Омикрон» полностью вытестнит «Дельту» и все другие варианты. «Омикрон» — это не последний штамм, и, вероятно, понадобится весь греческий алфавит для обозначения будущих вариантов.

В ноябре прошлого года в Ботсване и ЮАР обнаружили омикрон-штамм, или B.1.1.529, который отличается тремя десятками мутаций, обеспечивающих его высокую заразность и устойчивость к иммунитету.

Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.