В центре «Дуслык», откуда детей увезли с кишечной инфекцией, работает Роспотребнадзор

Сотрудники Роспотребнадзора Татарстана начали проверку после того, как детей из оздоровительного центра «Дуслык» доставили с признаками кишечного отравления в республиканскую клиническую инфекционую больницу. Об этом перед началом коллегии Роспотребнадзора журналистам сообщила Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.

«Управление Роспотребнадзора по Татарстану держит на контроле ситуацию, которая произошла в центре ‘’Дуслык’’. За медицинской помощью обратились 10 детей, пока говорить о том, что это отравление слишком рано. 9 детей были госпитализированы, один отказался от госпитализации. Мы немедленно выехали на место», – отметила Марина Патяшина.

Сейчас проходит эпидемиологическое расследование, о его результатах Роспотребнадзор сообщит как только будут готовы исследования.

Ранее «Татар-информ» со ссылкой на Минздрав РТ, сообщал, что в РКИБ доставили 12 детей с признаками кишечного отравления. Позже стало известно, что СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.