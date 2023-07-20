В центре Буинска появились баннеры с участниками СВО, награжденными орденами Мужества

На центральных улицах Буинска установлена серия баннеров с портретами участников специальной военной операции, награжденных орденами Мужества. Инициатива принадлежит местным активистам, глава района Ранис Камартдинов идею поддержал. Администрация согласовала появление каждого портрета с родителями военнослужащих.

«Такие примеры нужны и для молодого поколения, чтобы они понимали, кто он сегодня — настоящий Герой. Мы гордимся буинскими ребятами, которые стоят на защите Родины», — отметил руководитель района.

На данный момент на улицах Буинска можно увидеть три баннера. Старший лейтенант Вадим Журавлев награжден двумя Орденами Мужества, он стал участником спецоперации с первых ее дней. Выпускник казанского танкового училища командует взводом. Три танка под его началом уничтожили БТР и живую силу противника, обеспечив проход наших войск. Вадим Журавлев был ранен в зоне СВО, но после лечения вновь вернулся на спецоперацию.

Гвардии ефрейтор Алмаз Багаутдинов получил Орден Мужества за проявленную отвагу и патриотизм. На СВО он так же отправился с первых дней.

Есть среди размещенных портретов и фотографии награжденных орденом Мужества посмертно. Михаил Афанасьев героически погиб в марте прошлого года в Ирпени. В память о нем в школе, которую окончил герой, установили памятную доску.

Количество баннеров в дальнейшем может увеличиться

«Из района более 130 человек ушли по мобилизации, каждого земляка считаем героем. По наградам высоким пока только они. Еще одна кандидатура на рассмотрении, но решение пока не принято», — рассказала «Татар-информу» ведущий специалист отдела по работе со средствами массовой информации, общественностью, письмами и контролю исполнения Гулия Ахметзянова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что участники спецоперации из Буинска встретились с молодежью и подарили шеврон.