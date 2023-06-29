«Туда едут не зарабатывать»: почему татарстанцы меняют мирную жизнь на службу в зоне СВО

Фото: пресс-служба Бугульминского района

«Хочу быть полезной, помогать нашим ребятам»

Недавно Наталья носила белый халат и работала заведующей в сельском фельдшерско-акушерском пункте в Бугульминском районе. Сейчас она надела военную форму и отправилась в зону спецоперации.

Служить по контракту было ее давним желанием. Дома у Натальи осталась дочь. Пока девушка будет защищать Родину, за ребенком присмотрит бабушка.



«Когда начался набор девушек на службу, я решила отправиться в зону специальной военной операции. Хочу быть полезной, помогать нашим ребятам. Моя дочь на время службы останется с бабушкой и другими близкими, которые помогут и поддержат, пока я буду исполнять свой долг», — рассказала Наталья.

«Вами гордятся все — семья, друзья, боевые товарищи, весь наш город»

До ухода на службу по контракту бугульминец Игорь Арчибасов трудился в НПО «Новые технологии эксплуатации скважин» токарем. В ходе специальной военной операции он проявил себя и получил за мужество и героизм медаль «За отвагу».

Фото: пресс-служба Бугульминского района

Награду военнослужащему передал глава Бугульминского района Линар Закиров на одном из совещаний в исполкоме города. Вручение состоялось под аплодисменты зала. «Игорь Евгеньевич, вами гордятся все — семья, друзья, боевые товарищи, весь наш город! Огромное спасибо за проявленную доблесть! Уверен, вы будете с честью носить эту медаль и станете примером для своих товарищей!» — подчеркнул он.

После завершения контракта Игорь Арчибасов продолжает работать токарем в своем родном городе.

Фото: © Равиль Мукменов

«Некоторые говорят: „О, ну что, заработал?“ Туда едут не зарабатывать»

Тагир Асылгареев из Казани пробыл в зоне спецоперации полгода. Его позывной был Маэстро, потому что он — музыкант, продюсер и певец.

«Сначала я вообще не афишировал, старался скрыть, что пою и играю на гитаре. Потом потихонечку смотрю, меня узнали, „вычислили“. Где-то появилась гитара», — поделился он.

Военнослужащий считает, что песня — это самое сильное оружие, ею можно поднять патриотический дух ребят.

По его словам, попадая в зону спецоперации, боец поначалу, безусловно, испытывает стресс, но потом в нем раскрываются лучшие человеческие качества.

«Туда приходят не случайно. Не просто так. Каждый по-своему уникум», — отзывается Тагир о сослуживцах.



Собеседник агентства рассказал, что поехал в зону СВО не ради какой-либо корыстной цели, а чтобы своими глазами увидеть, что происходит на передовой.

«Есть у меня такие люди, которые говорят: „О, ну что, заработал?“ Туда едут не зарабатывать. Я не хотел по слухам жить, решил сам все это увидеть. Периодически после срочной службы мне сон снился, что я вернулся в армию. Меня спрашивают: „Почему ты опять здесь?“ Я говорю: „Захотел прийти“», — объясняет он свое решение.

Каждый, кто решается помочь своей стране, — герой, уверен Тагир. «Образ героя — он же не обязательно такой грозный. Может быть ситуация такая, что твоя смекалка, молитвы, желание помочь решат больше вопросов и задач», — убежден певец.

Фото: скриншот видео

«Мы выполняем важные задачи с нашими товарищами»

Евгений из Нижнекамска, командир взвода с позывным Фермер, ушел на передовую в сентябре 2022 года. До СВО работал воспитателем в Татарстанском кадетском корпусе в Нижнекамске. На днях он передал привет ребятам и поздравил их с открытием первой летней смены воспитанников лагеря «Растим патриотов», который находится в Мензелинске. 25 июня состоялся первый заезд воспитанников.

«Все знают, что это легендарный лагерь, сюда всегда приезжает много народа», — сказал боец.

В Мензелинск в лагерь «Растим патриотов» он ездил на смены вместе с кадетами. Боец признается, что очень скучает по своим воспитанникам.

«В этом году я, к сожалению, сам не смогу присутствовать. Сейчас мы выполняем очень важные задачи с нашими товарищами», — отметил боец.



Воспитанникам лагеря он пожелал внимательно слушать командиров и начальников смены. «Учитесь, обучайтесь, впитывайте в себя все лучшее! Вам это обязательно пригодится. Ну а я постараюсь приехать к вам в следующем году», — обратился Евгений к ребятам.

Его сослуживцы тоже присоединились к поздравлениям. «Желаем вам найти новых хороших друзей, хорошенько отдохнуть перед новым учебным годом. Занимайтесь спортом и никогда не унывайте. Скоро мы приедем, все будет хорошо», — заверил военный под позывным Рогоз.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

«Там жарко! А ребята, несмотря на то что молодые, все боевые, хорошие»

Отец пятерых детей и дед шести внуков Мударис Гайфутдинов во время встречи с главой Альметьевского района Тимуром Нагумановым рассказал о службе по контракту. Он вернулся домой, так как закончился срок службы.

Боец рассказал, что он родом из деревни Благодаровка Черемшанского района, но в детстве вместе с родителями переехал в Альметьевск. В сентябре прошлого года ушел служить в зону спецоперации по контракту.

Однако попасть туда ему оказалось не так просто. «Я в военкомат обращался два раза, там мне сказали, что я уже пожилой. А я им показал документ об обучении в Антиконтртеррористическом центре в городе Одинцово. Я 6 лет там проучился. Владею и холодным, и огнестрельным оружием», — рассказал боец.



После этого альметьевца отправили в зону СВО, сослуживцы дали ему там позывной Бабай, Батя.

«Мне дали позывной Бабай, Батя, — смеется он. — Там жарко! А ребята, несмотря на то что молодые, все боевые, хорошие».

Всем добровольцам и мобилизованным Мударис Гайфутдинов дал напутствие помнить и чтить свою историю, любить Родину.

Фото: © Алексей Вангаев, газета «Заря»

«Настрой у нас боевой»

Участники спецоперации из Алексеевского района во время отпуска встретились с главой муниципалитета Сергеем Демидовым, рассказали о жизни в прифронтовой полосе и поделились историями о службе.

Подразделение военнослужащего Вячеслава находится в Донецкой Народной Республике. «Боевое дежурство несем на отдаленных позициях, на которые ночью нас везут на БТРе, высаживают, и до окопов по посадкам пешком идем еще три километра. Делаем это скрытно, чтобы не попадать в поле зрения беспилотников. Наша задача — наблюдать за позициями врага и в случае прорыва дать ему отпор. Прямых столкновений не было, нас в основном беспокоят дроны и артиллерия», — поделился боец.

Фото: © Алексей Вангаев, газета «Заря»

Вячеслав рассказал, что к обстрелам они уже привыкли, после приезда домой было даже непривычно от тишины. Больше всего бойцам запомнился День Победы этого года, когда 9 мая в 22 часа по вражеским позициям на всей линии фронта из всех видов вооружения они открыли огонь.

«Зрелище было завораживающее: небо озарилось алым светом, потому что били из артиллерии и стрелкового оружия. Хорошим „салютом“ поздравили их с Днем Победы. Настрой у нас боевой, несмотря на все трудности СВО, мы держимся и выполняем поставленные задачи», — поделился своим видением ситуации на линии соприкосновения военнослужащий.

Руководитель района поблагодарил земляков за мужество, верность Отечеству и стойкость при выполнении боевых задач. А военнослужащие в свою очередь поблагодарили администрацию района за оказываемую помощь и поддержку их семей. После чаепития каждому бойцу были вручены аптечки и продуктовые наборы.

Фото: пресс-служба Лаишевского района

«Победа будет за нами»

Военный комиссар Лаишевского района Александр Афанасьев лично отправился в зону СВО, чтобы передать бойцам гуманитарный груз. С собой он привез флаг Лаишевского района, чтобы военнослужащие помнили: их ждут и любят на Родине. На защите нашей страны находится и сын Афанасьева — Евгений, который ушел на передовую добровольцем.

«Мы проехали почти 5 тысяч километров, практически весь фронт с севера на юг, Луганскую и Донецкую республики, Запорожье и Херсонскую область. Посетили 4 татарстанских полка, и везде нам были рады!» — сказал он.

Фото: пресс-служба Лаишевского района

В общей сложности воинам было доставлено 14 тонн гуманитарной помощи.

«Берегите себя!» — пожелал Александр Афанасьев. Бойцы в ответном видео передали привет своим семьям.

«Победа будет за нами», — говорит Евгений, сын военкома.



«Наши земляки, которые находятся сегодня в зоне СВО, передали привет своим родным и близким, а также огромную благодарность главе Лаишевского района, предпринимателям, волонтерам, всем, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

Фото на анонсе: пресс-служба Бугульминского района