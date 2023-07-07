Участники спецоперации из Буинска встретились с молодежью и подарили шеврон

Участники спецоперации из Буинского района Татарстана прибыли на побывку домой. Бойцов пригласили в молодежный центр «Мирас» на встречу с молодежью, в том числе с членами республиканского центра «Форпост». Мероприятие стало третьим по счету, с их родными также проводились встречи, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Один из бойцов поделился, что раньше и сам был «форпостовцем».

«Сейчас всем хочу дать простой совет — занимайтесь спортом, не поддавайтесь вредным привычкам», — посоветовал один из мобилизованных. Самому активному молодому человеку он подарил нашивку с плеча с гербом Татарстана.

Участники спецоперации рассказали о том, как пошли служить, о буднях на передовой и поблагодарили за постоянную поддержку.

«Мы все письма от школьников, студентов храним, перечитываем. Некоторые в конверты вкладывают конфетки, даже их храним. Это для нас самое дорогое, согревающее душу», — поделился другой военнослужащий.

Также в этот день прошла встреча с главой района Ранисом Камартдиновым. На встречу пришли мобилизованные, находящиеся в отпуске, и те, кто приехал проходить лечение. Военнослужащие отметили, что проблем с продовольствием нет, поблагодарили за гуманитарную помощь.

«К нам гуманитарная помощь доезжает, спасибо большое всему району, что помогают. Вещи все приходят нужные: тепловизоры, костюмы, одежда, продукты, оборудование — все нужное, все у нас есть», — поделился военный.

Главврач Буинской Центральной районной больницы Рустем Самерханов рассказал, что дважды в неделю, по вторникам и четвергам, при больнице будет работать психолог, оказывать помощь участникам СВО и их родственникам.

«По вопросам лечения всю необходимую помощь готовы оказать врачи нашей больницы. Кроме того, принимает в Буинске филиал фонда „Защитники Отечества“. И мы, в администрации, готовы оперативно отвечать на все поступающие вопросы. Благодарю каждого из вас за службу», — сказал Камартдинов.

Напомним, что обеспечить отпуска участникам спецоперации в послании Федеральному Собранию поручил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что военные должны отдыхать раз в полгода и не менее 14 дней без учета времени на дорогу.