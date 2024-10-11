В Челны за пострадавшим в ДТП с автобусами водителем вылетел вертолет санавиации РКБ

В Набережные Челны к пострадавшим в страшном ДТП с автобусами вылетели два вертолета санавиации РКБ Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе клиники.

«Один из вертолетов ‘’Ансат’’ с реаниматологом должен забрать в Казань водителя одного из автобусов и привезти его в РКБ. У него политравмы, он находится в тяжелом состоянии. В вертолете Robinson вылетел торакальный хирург. Он будет работать в БСМП в помощь местным врачам», – рассказали в РКБ Татарстана.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

Напомним, что на трассе М7 под Мензелинском произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. По данным МВД по РТ, водитель автобуса «КамАЗ» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автобусом Yutong.

К сожалению, двое человек скончались до приезда медиков. Еще девять пострадавших госпитализированы в БСМП Челнов.