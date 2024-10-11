В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии пострадавших в аварии с двумя автобусами

Девять пострадавших в страшной аварии с двумя автобусами госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

«Состояние пациентов тяжелое и крайне тяжелое, привлечены ведущие медицинские специалисты, оказывается вся необходимая медицинская помощь», – уточнили в ведомстве.

Руководитель Управления здравоохранения Набережных Челнов Рустам Нугманов выехал в БСМП, ситуация находится под его личным контролем.

Напомним, что на трассе М7 под Мензелинском произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. По данным МВД по РТ, водитель автобуса «КамАЗ» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автобусом Yutong.

К сожалению, двое человек скончались до приезда медиков.