На трассе под Мензелинском столкнулись два автобуса, есть погибшие

На трассе М7 в Мензелинском районе произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы.

По предварительным данным, автобус «КамАЗ», в котором находились 12 человек, столкнулся с автобусом марки Yutong, который следовал из Уфы в Набережные Челны. Пострадали несколько человек, есть погибшие.

Устанавливаются подробности смертельной аварии.