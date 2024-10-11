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Происшествия 11 октября 2024 10:01

На трассе под Мензелинском столкнулись два автобуса, есть погибшие

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На трассе М7 в Мензелинском районе произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы.

По предварительным данным, автобус «КамАЗ», в котором находились 12 человек, столкнулся с автобусом марки Yutong, который следовал из Уфы в Набережные Челны. Пострадали несколько человек, есть погибшие.

Устанавливаются подробности смертельной аварии.

#ДТП жертвы #дтп с автобусами
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