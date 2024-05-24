В челнинском парке «Прибрежный» восстановили дно озера Лесное

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах завершается очистка дна озера Лесное в парке «Прибрежный». Второй этап благоустройства общественного пространства стартовал в начале мая. О том, в каком состоянии было озеро и какие работы проводятся сейчас, рассказали специалисты.

Озеро Лесное в парке «Прибрежный» возникло на месте карьера при строительстве города и завода. Челнинцы замечали, что водоем обмелел, вода помутнела, не видно жившего здесь раньше семейства бобров. Процесс деградации длился годами.

«Донный ил не давал дышать растениям. Начал гибнуть бентос, то есть мелкие организмы в пруду. Значительно уменьшилось количество мелких водных растений, насекомых [и других] животных, которые составляют флору и фауну озера. Озеро стало деградировать», — рассказал директор КБ «Экология» Алексей Камашев.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Чтобы остановить процесс деградации, начали проводить работы по очистке дна. По словам специалистов, используется такой метод, который позволяет реанимировать водоем: он станет больше, глубже и чище. Очистка проводится щадящей технологией.

Суть заключается в том, что вычерпывание производится не экскаваторами, которые еще больше ломают экологическую систему, а одним или двумя малогабаритными земснарядами. Они собирают донные отложения, загрязненные тяжелыми металлами.

Собранный ил отправляют в герметичных пульпопроводах в геотекстильные контейнеры. В них производится обезвоживание. Вся вода, которая поступает обратно в озеро, имеет высокий класс чистоты.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Кроме того, планируется также благоустроить прилегающую территорию.

«Брусчатку проложат до променада, появятся пирсы и тропинки. Будет восстановлена вот эта первоначальная красота», — заверил заместитель директора МУП «Управление контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг» Айрат Насыбуллин.

Работы планируется завершить через два или три дня. Что касается донных отложений, то они в течение трех месяцев будут находиться в геотубах, после чего их вывезут.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой