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Здоровье
31 января 2023  09:40
Эльза Кузнецова

В челнинской инфекционной больнице завершился ремонт блока «А»

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На следующей неделе, 6 февраля, в инфекционной больнице Набережных Челнов пройдет передача отремонтированного блока «А» в эксплуатацию. Долгожданное событие на аппаратном совещании анонсировал мэр города Наиль Магдеев. 

Торжественное открытие должно было состояться 6 февраля с участием министра здравоохранения Республики Татарстан Марата Садыкова, но в связи с трагическими событиями формат изменен.

«Блок „А“ готов, чтобы его передать руководству нашей инфекционной больницы. В эксплуатацию в установленном порядке передаем на следующей неделе — как мы и договаривались с министром. Далее все работы нужно организовать в блоке „Г“», — дал поручение мэр.

Кроме того, после посещения военнослужащих, проходящих реабилитацию в одном из местных лечебных учреждений, он дал поручение относительно мер поддержки для их семей.

«Просьба взять под патронаж, оказать помощь и поддержку. Все данные на них есть. Каждый воин, который пришел на время реабилитации, должен быть окружен заботой, вниманием и высококвалифицированной медицинской помощью», — поручил он Управлению здравоохранения.

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