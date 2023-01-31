«Это был доступный министр»: Мэр Челнов рассказал о совместной работе с Маратом Садыковым

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании рассказал об объектах здравоохранения в муниципалитете, которые были успешно реализованы при жизни экс-министра здравоохранения Марата Садыкова, который скоропостижно скончался 29 января от остановки сердца.

«Вчера мы с руководителями наших лечебно-профилактических учреждений проводили в последний путь нашего коллегу, товарища, соратника, единомышленника — Марата Наилевича Садыкова, министра здравоохранения нашей республики. На 54-м году жизни, к сожалению, случилась трагедия», — отметил градоначальник.

Магдеев рассказал, что было много планов в части здравоохранения в городе, также есть и успешные результаты совместной работы. «Мы дружно работали, не разделяя вопросы на муниципальные и республиканские, понимая, что граждане нашего города нуждаются в постоянной высококвалифицированной помощи. Поэтому вдвоем вместе с министром, рука об руку, решали общие задачи в части укрепления материально-технической базы, в части подготовки кадров. Были большие и необходимые планы для дальнейшего развития здравоохранения в нашем городе», — отметил мэр.

Руководитель муниципалитета также сообщил, что на следующей неделе, 6 февраля, планировалось ввести в эксплуатацию очередной отремонтированный корпус «А» в инфекционной больнице, затем запустить работу на блоке «Г».

«Планировали провести вместе с ним шестого числа коллегию Скорой медицинской помощи, было намечено рабочее совещание по проектированию нового здания пятой городской больницы. Если оглянуться на пройденный путь, мы смогли построить два года назад для жителей Челнов и всего Закамья крупный онкологический центр. Сколько спасенных жизней от онкозаболеваний благодаря построенному в рекордно короткие сроки онкодиспансеру!» — добавил Магдеев.

По его словам, это был «работающий министр», «очень доступный, приземленный», из династии врачей, который прошел хорошую школу до того, как стать министром.

«Врач от Бога. Человек сделал сам себя. К сожалению, внезапно ушел из жизни. У нас был хороший деловой, если не сказать дружеский контакт. Всегда с оптимизмом вспоминаю, как он приезжал, разговаривал. Двух-трех предложений хватало от него, чтобы зарядиться оптимизмом. Говорят, слово доктора лечит. Это как раз про него», — заключил Магдеев.