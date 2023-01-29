Мэр Челнов навестил в больнице участников спецоперации

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев навестил в больнице участников спецоперации, которые находятся на лечении. О встрече градоначальник рассказал в своем телеграм-канале. Он отметил, что встреча прошла душевно.

«Встретился с нашими воинами, выполнявшими свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Поговорили по душам и обсудили волнующие их вопросы. Договорились о дальнейшей поддержке наших бойцов», — написал Магдеев.

Также он добавил, что поблагодарил челнинских врачей и весь медицинский персонал за внимательное и доброе отношение к воинам.

«Я хочу выразить глубокую благодарность врачам, которые лечат и возвращают наших бойцов к нормальной жизни. Спасибо вам за труд, участие и неравнодушие!» — обратился к медицинскому персоналу мэр.

Воины, проходящие реабилитацию, поблагодарили градоначальника за поддержку: Челны хорошо помогли с шефской помощью, она оказалась очень кстати. Кроме того, они также отметили и качество лечения, профессионализм челнинских врачей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов навестил военнослужащих, проходящих лечение в военном госпитале Министерства обороны РФ в Казани.