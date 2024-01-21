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В Челнах жителей, помогающих убирать дворы, угостили выпечкой
В 31-м комплексе Набережных Челнов председатель ТОС Зоя Пиванова угостила жителей, помогающих убирать дворы, горячей выпечкой. Фото появилось в телеграм-канале городской администрации.
«Спасибо вам, ребята!» — поблагодарила она соседей за труд.
Активные жители ряда микрорайонов Центрального района поддержали акцию «Помоги дворнику!».
«Дружно все вместе расчистили дворовую территорию от снега! Челны – город добрых и отзывчивых людей», — отметили в администрации Центрального района.
Стоит отметить, что лопаты в руки взяли не только жильцы домов, но и руководство управляющих компаний.
Завтра, 22 января, в Татарстане ожидается резкое понижение температурного фона. Местами по республике ночью и утром понедельника прогнозируется понижение температуры воздуха до −25 градусов. Вместе с тем в темное время суток в отдельных районах РТ будет идти небольшой снег и сохранятся метели с ухудшением видимости до одного-двух километров, а также сильный ветер порывами от 15 до 16 м/с.
Как снегопады сплотили татарстанцев, подробнее читайте в материале «Татар-информа».
Фото: администрация Центрального района, t.me/nabchelnyofficial
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