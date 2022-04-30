В Челнах высадят 2,5 тыс. саженцев в рамках акции «Сад памяти»

В Набережных Челнах сегодня в рамках международной акции «Сад памяти» высадят 2,5 тыс. саженцев сосен, берез и лиственниц. Об этом пишут «Челнинские известия».

Акция организована на двух площадках. Деревья высадят между профилакторием «Набережные Челны» и автозаправочной станцией «Таиф-НК» в 61-м комплексе, а также у сквера «Добра» между улицей Грина и домом С-26 в поселке Сидоровка.

Международная акция «Сад памяти» приурочена к празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня, 30 апреля, в ее рамках в Татарстане предполагается высадить 378 тыс. саженцев в память о не вернувшихся с фронта 378 тыс. уроженцах ТАССР.

Всего в республике в ходе проведения «Сада памяти» планируется высадить более 1 млн деревьев. Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал эту акцию важной и востребованной инициативой.