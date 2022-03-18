Путин – об акции «Сад памяти»: Считаю проект важной и востребованной инициативой

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам и участникам Всероссийской и международной акции «Сад памяти». Текст телеграммы опубликован на сайте московского Кремля.

Глава государства отметил важность акции, которая стартует сегодня в Севастополе. «Считаю ваш проект <...> важной и востребованной инициативой», — сказал Путин. Он добавил, что миссия акции — «объединить участников из разных регионов страны вокруг непреходящих патриотических, духовно-нравственных ценностей». Одна из целей проекта — сохранение памяти об истории нашей страны и миллионах погибших в Великой Отечественной войне.

Президент выразил уверенность, что уважение к подвигу народа будет и впредь передаваться из поколения в поколение. Путин пожелал участникам акции дальнейших успехов в благородном деле.

Третий сезон международной акции «Сад памяти» традиционно стартует сегодня, 18 марта, в Севастополе. Цель акции — высадить 27 миллионов деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны.

По словам организаторов проекта, деревья в этом году будут высажены на всех регионах РФ. В акции традиционно принимают участие школьники, студенты, представители общественных организаций. Предполагается, что число участников в этом году будет не менее 1,5 миллиона человек.