В ходе акции «Сад памяти» татарстанцы высадят 1 млн саженцев деревьев

В ходе международной акции «Сад памяти» в Татарстане будет высажено 378 тыс. саженцев деревьев в память о подвиге уроженцев Татарской АССР, не вернувшихся с полей Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.

«Международная акция „Сад памяти“ в рамках празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Татарстане 30 апреля. В этот день планируется посадить 378 тыс. саженцев в память о великом подвиге 378 тыс. татарстанцев, не вернувшихся с фронта домой, к своим родным и близким», — заявил он.

Под Казанью акция пройдет на четырех площадках: около села Старое Шигалеево Пестречинского района и села Тарлаши Лаишевского района, а также неподалеку от поселка Дачное и поселка санатория Каменка Высокогорского района. Для посадки там подготовлены 63 тыс. саженцев ели, сосны и лиственницы.

Акция также пройдет в иные дни и в других городах и населенных пунктах Татарстана. Ожидается, что всего в ходе акции «Сад памяти» будет высажен 1 млн саженцев деревьев.

Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал акцию «Сад памяти» важной и востребованной инициативой, о чем ранее сообщал «Татар-информ».