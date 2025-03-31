В Челнах в честь участников СВО назовут улицу и создадут памятник

В Набережных Челнах рассматривается вопрос о создании памятника в честь участников специальной военной операции. Как на аппаратном совещании отметил мэр города Наиль Магдеев, увековечение памяти погибших и живых воинов – важная задача, требующая внимательного подхода.

«Сегодня более 4 тыс. челнинцев защищают интересы страны с оружием в руках, и среди них, к сожалению, есть павшие герои», – отметил градоначальник.

Магдеев подчеркнул, что создание памятника должно быть основано на предложениях Городского совета ветеранов и участников СВО. Этот совет, возглавляемый боевым офицером, полковником Шамилем Аюповым, объединяет людей, которые сами прошли через войну и понимают значимость памяти о своих боевых товарищах. Именно их мнение будет решающим при выборе концепции и места установки монумента. «Как они решат, так и будет», – заявил Магдеев.

Проект памятника разрабатывается при участии профильных управлений и отделов города. Рассматриваются различные варианты, которые предстоит обсудить и согласовать с ветеранами. Городская администрация готова оказать необходимую поддержку для реализации этого важного начинания.

Также в Набережных Челнах планируют увековечить память участников специальной военной операции, назвав в их честь одну из новых городских улиц. Как сообщил мэр, выбор конкретного названия также останется за городским советом ветеранов СВО.

Глава города подчеркнул, что переименовывать уже существующие улицы не планируется, чтобы избежать неудобств для жителей, связанных с изменением документов. Вместо этого новое название будет присвоено одной из улиц в строящихся микрорайонах.

«У нас есть новые жилые кварталы и планы по развитию городской инфраструктуры. Совет ветеранов СВО должен предложить варианты, а затем принять окончательное решение», – отметил Магдеев.

Кроме того, Магдеев отметил, что в рамках подготовки к 80-летию Победы и Году Защитника Отечества особое внимание уделяется патриотическому воспитанию, благоустройству мемориальных мест и поддержке семей участников боевых действий. Однако создание памятника участникам СВО остается одним из ключевых направлений работы, призванным сохранить память о подвиге защитников Отечества для будущих поколений.

В Челнах начали создавать музей Героя России Сергея Чебнёва, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.