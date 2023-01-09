В Челнах в 2023 году обновят три проспекта и улицу Гидростроителей

В этом году в Набережных Челнах будет продолжено участие в федеральных, республиканских, муниципальных программах. Запланирован ремонт дорог на проспектах Вахитова, Хасана Туфана и Автозаводском, также пройдет обновление улицы Гидростроителей. Об этом стало известно на аппаратном совещании в исполкоме под руководством Наиля Магдеева.

На проспекте Вахитова отремонтируют участок от проспекта Сююмбике до улицы Машиностроительной. На Хасана Туфана будет обновлен участок от улицы Раскольникова до проспекта Сююмбике. Также в этом году в Набережных Челнах планируется завершить строительство Московского проспекта.

Магдеев рассказал, что побывал на этом объекте 4 января, и напомнил, что в Автограде строится второй мост за три года — сначала на улице Гостева, а теперь на Московском проспекте. В настоящее время строители ведут работы с учетом погодных температур.

В весеннее время продолжатся работы по республиканской программе «Наш двор», инициированной Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

«Нужно больше напоминать о программе жителям, — заметил мэр. — Если большинство решит, что если вместо детской площадки будет большая парковка, так тому и быть. Но это решение должно быть легитимным».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на ремонт и строительство дорог Нижнекамска в этом году выделят 1,8 млрд рублей.