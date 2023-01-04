Строительство Московского проспекта в Челнах завершится в этом году

Строительство Московского проспекта в Набережных Челнах планируется завершить в этом году. Несмотря на праздничные дни, работа на объекте кипит. Сегодня стройку посетил мэр города Наиль Магдеев, который поинтересовался настроением рабочих и озвучил сроки окончания работ.

«Для жителей этого микрорайона будут созданы все условия для комфортной жизни: помимо дороги построим также школу, в проекте — еще один детский сад», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Строители работают на объекте с 3 января. «То есть, вы отдыхали два дня, — уточнил у специалистов РБР-16 Наиль Магдеев. — Для нас выходных нет, делаем для людей, чтобы раскрыть микрорайон. Полувековая мечта будет исполнена: челнинцы ждали возведение этого участка дороги более 50 лет. Как бы пафосно ни звучало, вы пишете историю».

Магдеев напомнил, что в городе строится второй мост за три года — сначала на улице Гостева, а теперь на Московском проспекте.

«Мост на улице Гостева уже служит людям, они радуются короткому пути: теперь можно быстро из Замелекесье добраться в поселок ГЭС. Замечу, что в Замелекесье живет более 40 тыс. человек. Здесь же ориентировочно будет проживать 50 тыс. человек. В этом микрорайоне мы построим школу на 1501 место, по проекту предусмотрен еще один детский сад на 360 мест», — отметил глава города.

Мост по проекту будет пятипролетным и 96-метровым, с двумя тротуарами. Движение — четырехполосное, по две полосы в каждом направлении, длина дорога составит 1,5 км, ширина – 8 метров. Стоимость объекта составляет 1 млрд 350 млн рублей.