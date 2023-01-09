На ремонт и строительство дорог Нижнекамска в этом году выделят 1,8 млрд рублей

На ремонт и строительство дорог Нижнекамска в 2023 году будет выделено 1,8 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Роман Булатов.

Спикер уточнил, что цифра предварительная, лимиты еще будут утверждаться. Уже точно известно, что по муниципальным программам будет направлено 100 млн рублей. По этой программе в Нижнекамске отремонтируют участок автомобильной дороги по пр. Мира от кольца Строителей/Мира до ул.30 лет Победы, а также внутриквартальную дорогу у спорткомплекса «Дружба».

«Это наболевший вопрос. Надеемся, в этом году он будет решен», — отметил Булатов.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется ремонт двух дорог по проспекту Вахитова (от ул. Соболековской до кольца проспекта Химиков) и капитальный ремонт улицы Вокзальной (от кольца ул. Вокзальная — ул. Корабельная до кольца ул. Вокзальная — проспект Строителей). На эти цели будет выделено 480 млн рублей.

«В настоящее время на стадии утверждения находится дополнительная программа по капитальному ремонту участков автомобильных дорог города», – доложил спикер. По его словам, работы планируется провести на участках от кольца пр.Вахитова/Мира до пр.Строителей; участке дороги по ул.Урманче от пр.Мира до перекрестка с пр.Химиков; по ул.Вахитова от кольца пр.Химиков до кольца пр.Мира; по ул.30 лет Победы от пр.Химиков до ул.Студенческая.

«Предварительная сумма финансирования данной программы — 1 млрд рублей, именно в рамках данного лимита в настоящее время формируется техническое задание», — добавил Булатов.

Вместе с капитальным ремонтом дорог в 2023 году продолжится замена освещения, строительство тротуаров и велодорожек (за исключением участков, где велодорожки уже имеются), обустройство ливневой канализации.