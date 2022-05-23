В Челнах состоятся слушания по застройке территории завода «КамгэсЗЯБ»

В Набережных Челнах состоятся слушания по застройке территории завода «КамгэсЗЯБ». Мероприятие пройдет 26 мая в мэрии автограда. Об этом «Татар-информу» сообщила начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Римма Мухаметзянова.

«Вход на слушания свободный», — уточнила собеседница агентства. Начало запланировано на 14.00.

Застройка территории обанкротившегося завода «КамгэсЗЯБ» входит в новый генплан Набережных Челнов. Она предполагает вынос промзон и расширение города на восток, так как сейчас в Челнах ограничена территория для жилой застройки. Наиболее очевидный вариант — перенос обанкротившихся предприятий из центра города и застройка освободившихся земель жильем.

Планируется, что на территории завода «КамгэсЗЯБ» могут появиться жилые дома в 4-9 этажей, социально-культурные объекты, а также бульвар, который дойдет до самого берега Камы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 69-м комплексе жилого района «Яшьлек» началось строительство школы на 1501 место. Стоимость объекта составит 2 млрд 244 млн рублей. Его ввод в эксплуатацию запланирован на август 2022-го.