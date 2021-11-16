Новый генплан Челнов даст развитие трем набережным города

В новом генеральном плане Набережных Челнов уделяется большое внимание развитию прибрежных территорий города, сообщил ИА «Татар-информ» глава проектной группы, профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александр Дембич.

«Много споров было о последнем участке на берегу Камы, который компания «Талан» начнет застраивать в середине следующего года. Это участок у набережной Табеева, в районе улицы Раскольникова. Я считаю, что решение о застройке этого участка было вынужденным и жилье там будет не сплошь высотное. Но есть и другой важный нюанс: благодаря застройке дома подойдут вплотную к набережной и дадут дополнительный стимул для ее развития, потому что, если жилье на набережную не выходит, набережная умирает. Это по примеру Казани можно сказать. С появлением домов на набережной появились дети, родители, бабушки с колясками – все начало жить. Как только появились люди, бизнес туда пошел, магазины начали открываться», – отметил архитектор.

Есть планы и на набережную в поселке ГЭС, где также должны появиться кафе и магазины. «Мы хотим выйти туда с жильем, чтобы в первых этажах домов, которые выходят на набережную, появились торговые предприятия, чтобы появился народ, чтобы ею начали пользоваться. Тогда это место начнет жить», – сказал Дембич.

По его словам, зарубежный опыт показывает, что вместо больших дворов ценнее для населения создавать хорошие общественные пространства – набережные, парки. «По моему мнению, лучше делать небольшие дворы, но возле них, на муниципальной территории, обустраивать общественные зеленые пространства, где жители этих дворов смогут гулять», – резюмировал Дембич.

Не оставят вниманием и Камскую набережную, ее планируют протянуть от территории нижнего бьефа перед плотиной до устья реки Шильны.

«Камская набережная в городе не освоена, там есть ресурсные территории, большая коммунально-складская зона в районе нижнего бьефа, которая сегодня используется на 20-30%. Ее ликвидация – это очень непростая управленческая задача, там придется столкнуться с десятками, а может, и сотнями собственников, которые что-то когда-то построили», – сказал собеседник агентства.

Часть территории занята арендаторами, и с ними проще – можно расторгнуть договор, произвести компенсационные выплаты.

«Мы считаем, что в нижней части бьефа нужно сделать хорошую набережную и вдоль насыпного вала благоустроить зеленую прогулочную зону. При этом там, где коммунальная зона, порядка 70-100 га выкраивается для жилищного строительства. Это немного, но существенно», – отметил разработчик.

Подробнее – в материале ИА «Татар-информ» «Зеленое кольцо бульваров и железная дорога: генплан Набережных Челнов готовят к слушаниям».