В девяти школах Челнов в 2022 году отремонтируют столовые за 143 млн рублей

В девяти школах Набережных Челнов в 2022 году планируется капитальный ремонт пищеблоков. На эти цели в общей сложности потребуется 143 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании рассказал руководитель исполкома Фарид Салахов.

Капитальный ремонт столовых планируется провести в школах №6, №23, №40, №44, №45, №53, №58, гимназиях №54 и №76.

Кроме того, начато строительство школы на 1501 место в 69-м комплексе жилого района «Яшьлек». Стоимость объекта составит 2 млрд 244 млн рублей. Его ввод в эксплуатацию запланирован на август 2022-го.

На стадии согласования в Министерстве образования республики находится программа капитального ремонта объектов образования, в рамках которой планируется обновить два детских сада и три школы. Это детские сады №70 «Ягодка» и №71 «Кораблик», а также общеобразовательные школы №44, №52 и лицей-интернат №84 имени Гали Акыша.

По программе капитального ремонта зданий центров психолого-педагогической помощи запланирован ремонт центра психологическо-педагогической помощи детям и молодежи «Диалог». На обновление здания будет направлено 14,2 млн рублей.