В Челнах семьям бойцов СВО с малышами вручают подарочные комплекты

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах семьям военнослужащих, в которых родились малыши, вручают комплекты. Сегодня такой подарок получила супруга бойца с позывным Спец. Папа как раз находится в краткосрочном отпуске.

Как признается мужчина, отдыхать некогда, решает семейные дела. Надо все успеть. Ведь на это у него всего 2 недели. На передовой боец с 2022 года. В первое время дочь не понимала, почему папа уехал.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Дочка обижается иногда. Мы идем в парк или куда-то, где гуляют с папами, она обижается, почему у них папы с ними, „а моего папы нет“. Я объясняю, что наш папа как раз защищает страну, чтобы „мы с тобой спокойно гуляли, чтобы другие гуляли“. Ребенок уже сам начинает гордиться, сам понимает», — рассказала жена военнослужащего Ирина.

Девочка не просто понимает, но и считает своего папу Героем. Сам военнослужащий делится, что есть успехи в Угледарском направлении, у всех настрой боевой. Все хотят Победы, к родным.

В семье бойца с позывным Спец — три дочери, а в конце июня на свет появился сын. Мужчина до сих пор помнит, как он узнал о беременности любимой жены. Это был один из самых счастливых моментов на передовой.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я, когда уже после госпиталя только приехал, жена посылку прислала — с тестом на беременность. Так узнал. Радостно было, конечно. Единственное — не знал: сын или дочь. А потом уже, когда в отпуск приехал, сделали гендер-пати. Так уже и узнал, что сын будет. Долгожданный», — с улыбкой рассказывает мужчина.

Сегодня к семье военнослужащего пришли гости. Глава администрации Автозаводского района Айрат Хуснуллин вручил от мэра Челнов Наиля Магдеева четыре комбинезона на все сезоны, пижамы, комплект в коляску. И как признается мама, в преддверии 1 сентября они получили финансовую помощь, сертификат на канцтовары, школьный рюкзак и многое другое.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру