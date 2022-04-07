В Челнах проведут ярмарку вакансий для переселенцев из Мариуполя

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Завтра, 8 апреля, в Набережных Челнах состоится ярмарка вакансий для вынужденных переселенцев, которые приехали из Мариуполя в Автоград в минувшую субботу. Об этом сообщила глава пресс-службы мэрии Челнов.

Ярмарку вакансий организует Центр занятости Челнов, она начнется в 9.00 в гостинице «Жемчужина». Ранее переселенцев в гостинице посетил глава города Наиль Магдеев, поинтересовавшийся, нужна ли людям какая-то поддержка. Тогда семьи попросили оказать содействие в трудоустройстве. Накануне и объединение женщин-депутатов «Мәрхәмәт — Милосердие» побывали в гостинице «КАМАЗЖилбыт».

Кроме того, на утро 7 апреля в Фонд поддержки вынужденных переселенцев поступило 826 тыс. рублей.

«Спасибо всем, кто внес деньги. Не сумма важна, а участие. Важно делать добрые дела, особенно в Великий пост и Рамадан», — отметила Римма Мухаметзянова.

Второго апреля рано утром в Набережные Челны прибыли 297 вынужденных переселенцев. 197 из них проживают в санатории «Жемчужина», 100 — в гостинице «КАМАЗ».