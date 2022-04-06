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Общество
6 апреля 2022  23:52

Челнинские депутаты встретились с вынужденными переселенцами из Мариуполя

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Челнинские депутаты встретились с вынужденными переселенцами из Мариуполя

Объединение женщин-депутатов «Мәрхәмәт — Милосердие» сегодня побывали в гостинице «КАМАЗЖилбыт», где размещены вынужденные переселенцы с Мариуполя. Они осмотрели условия их проживания, пишет Управление информационной политики и по связям с общественностью исполкома Набережных Челнов.

Посетители убедились, что в настоящее время все организационные вопросы решены. Приезжие живут в комфортабельных номерах, организовано трехразовое питание. Сейчас идет работа по оформлению документов. Для ускорения процесса прямо в гостинице работают юристы, специалисты миграционной службы, кадрового центра «Работа России».

Также в гостинице работают кабинеты медицинской помощи. Люди обеспечены лекарственными препаратами. Заселившись в свои номера, все прибывшие прошли медицинское обследование.

Жители Мариуполя поблагодарили за теплый прием. Некоторые семьи забрали с собой домашних питомцев. Для приезжих организована и культурная программа, желающие посетить учреждения культуры записываются в список.
Руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт -Милосердие» Альфинур Галиакберова предложила вывезти детей на экскурсию в технопарк Педагогического университета. Для них организуют занятия по сборке лего-роботов, мастер-класс по декоративно-прикладному искусству. 

В минувшие Набережные Челны прибыли 297 вынужденных переселенцев. 197 из них проживают в санатории «Жемчужина», 100 — в гостинице «КАМАЗ».

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

#ДНР и ЛНР #вынужденные переселенцы
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