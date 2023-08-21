В Челнах прошел траурный митинг в память о первом гендиректоре КАМАЗа Васильеве

Фото: t.me/nail_magdeev/1289

В Набережных Челнах почтили память первого гендиректора КАМАЗа. Траурный митинг прошел возле бюста Льва Васильева, установленного около здания генеральной дирекции автогиганта.

«Сегодня в нашей большой, дружной челнинской, камазовской семье горе — ушел выдающийся организатор, челнинец и по призванию, и по душе, — сказал мэр Наиль Магдеев. — Мне приходилось довольно часто с ним общаться — и по телефону, и лично. Скажу я вам: это настоящий характер, настоящий генерал, настоящий мужчина. Все лучшие качества были в нем».

Фото: t.me/nail_magdeev/1289

Градоначальник подчеркнул, что трудовой подвиг Льва Васильева не будет забыт и его память будет увековечена в истории города. В событии также участвовали гендиреткор КАМАЗа Сергей Когогин и депутат Госдумы РФ Альфия Когогина.

Как говорится в сообщении в телеграм-канале мэрии Челнов, похороны пройдут в Москве. Ранее «Татар-информ» сообщал, что создатель КАМАЗа и первый гендиректор автогиганта Лев Васильев скончался в возрасте 98 лет. Соболезнования вдове Льва Борисовича выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов.