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Минниханов выразил соболезнования вдове первого гендиректора КАМАЗа Васильева
Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования Инне Вениаминовне в связи со смертью ее супруга Льва Васильева — первого гендиректора КАМАЗа.
«Из жизни ушел выдающийся руководитель, с именем которого связаны строительство камского автогиганта и города Набережные Челны, в целом плодотворное развитие отечественного автопрома и машиностроения», — говорится в телеграмме.
Минниханов отметил, что, будучи масштабной, неординарной личностью, Лев Борисович стал при жизни настоящей легендой — его колоссальное трудолюбие и целеустремленность, мощный дух созидания и умение сплачивать и вдохновлять людей на активную работу и сегодня с безграничным уважением и признательностью вспоминают камазовцы и те, кому посчастливилось встретиться с этим уникальным человеком на профессиональном и жизненном пути.
«Долгая, всегда насыщенная и содержательная, по-настоящему красивая жизнь Льва Борисовича является бесценным образцом искреннего служения родной стране и народу, верности своему призванию и огромной любви к людям. Таким — сильным, талантливым руководителем, большим тружеником, очень светлым и щедрым душой человеком Лев Борисович Васильев остаётся в благодарной памяти татарстанцев. Скорбим вместе с Вами, разделяем с Вами и со всеми близкими Льва Борисовича боль тяжелой невосполнимой утраты», — сказал Раис РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что создатель КАМАЗа и первый гендиректор автогиганта Лев Васильев скончался в возрасте 98 лет.
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