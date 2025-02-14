news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 14 февраля 2025 12:08

В Челнах представили проект нового здания горбольницы № 5

В Челнах представили проект нового здания горбольницы № 5

Важным шагом в развитии здравоохранения в Набережных Челнах станет строительство нового здания городской больницы № 5. Об этом на отчетной сессии заявил мэр Автограда Наиль Магдеев. Напомним, что в заседании принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По информации градоначальника, участок под строительство уже выбран — это 6 гектаров. Больница будет предоставлять как плановую, так и экстренную медицинскую помощь с использованием современных технологий.

Ранее глава Минздрава Татарстана Марсель Миннуллин сообщал, что новое здание для горбольницы № 5 планируют построить к 400-летию Набережных Челнов, которое будет отмечаться в 2026 году. На данный момент больница находится в старом здании, которое изначально было построено как общежитие. Тем не менее, сегодня она обслуживает 19 муниципальных образований Закамья с населением 1,3 млн человек.

Также в городе активно развиваются новые медицинские учреждения, проводится капитальный ремонт старых поликлиник, закупается новое оборудование и обновляется парк санитарных машин. Все это помогает улучшить качество медицинской помощи и увеличить продолжительность жизни горожан, которая достигла почти 77 лет.

«Наши врачи проводят сложные операции, например, пересадку сердца, что спасает жизни людей», — отметил мэр.

В 2024 году завершен капитальный ремонт трех поликлиник: для ветеранов, поликлиники № 4 и № 7. Также обновлено 816 единиц медицинского оборудования.

Для жителей микрорайонов 63, 64 и 69 открылись новые медицинские офисы, которые обслуживают 13 тысяч человек. В инфекционной больнице также завершен ремонт одного из блоков, а в этом году планируют завершить ремонт и второго.

Что касается кадров, то количество врачей в городе увеличилось до 61,8%, а средних медицинских работников — до 76,9%. Важную роль в привлечении специалистов играет поддержка со стороны республиканского правительства. За последние годы в Набережные Челны переехали 485 врачей, а в этом году ожидается ещё 31.

«Мы продолжаем поддерживать врачей, предоставляя дополнительные 200 тыс. рублей к республиканским грантам. Это помогает привлечь специалистов в наш город», — отметил Наиль Магдеев.

Кроме того, 35 врачей, приехавших в Челны, получили служебные квартиры. За время действия программы жилье было предоставлено 46 врачам. В прошлом году в город приехали 51 новый выпускник, а 33 человека начали обучение в ординатуре.

Презентация: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

читайте также
Горбольница № 5 и стела первостроителям: какие подарки ждут к 400-летию Челнов жители
Горбольница № 5 и стела первостроителям: какие подарки ждут к 400-летию Челнов жители
Челны обновят ковидную «пятерку»: на проспекте Чулман для новой больницы выделено 6 га
Челны обновят ковидную «пятерку»: на проспекте Чулман для новой больницы выделено 6 га
#горбольница
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

13 февраля 2025
Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

13 февраля 2025