В Челнах представили проект нового здания горбольницы № 5

Важным шагом в развитии здравоохранения в Набережных Челнах станет строительство нового здания городской больницы № 5. Об этом на отчетной сессии заявил мэр Автограда Наиль Магдеев. Напомним, что в заседании принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По информации градоначальника, участок под строительство уже выбран — это 6 гектаров. Больница будет предоставлять как плановую, так и экстренную медицинскую помощь с использованием современных технологий.

Ранее глава Минздрава Татарстана Марсель Миннуллин сообщал, что новое здание для горбольницы № 5 планируют построить к 400-летию Набережных Челнов, которое будет отмечаться в 2026 году. На данный момент больница находится в старом здании, которое изначально было построено как общежитие. Тем не менее, сегодня она обслуживает 19 муниципальных образований Закамья с населением 1,3 млн человек.

Также в городе активно развиваются новые медицинские учреждения, проводится капитальный ремонт старых поликлиник, закупается новое оборудование и обновляется парк санитарных машин. Все это помогает улучшить качество медицинской помощи и увеличить продолжительность жизни горожан, которая достигла почти 77 лет.

«Наши врачи проводят сложные операции, например, пересадку сердца, что спасает жизни людей», — отметил мэр.

В 2024 году завершен капитальный ремонт трех поликлиник: для ветеранов, поликлиники № 4 и № 7. Также обновлено 816 единиц медицинского оборудования.

Для жителей микрорайонов 63, 64 и 69 открылись новые медицинские офисы, которые обслуживают 13 тысяч человек. В инфекционной больнице также завершен ремонт одного из блоков, а в этом году планируют завершить ремонт и второго.

Что касается кадров, то количество врачей в городе увеличилось до 61,8%, а средних медицинских работников — до 76,9%. Важную роль в привлечении специалистов играет поддержка со стороны республиканского правительства. За последние годы в Набережные Челны переехали 485 врачей, а в этом году ожидается ещё 31.

«Мы продолжаем поддерживать врачей, предоставляя дополнительные 200 тыс. рублей к республиканским грантам. Это помогает привлечь специалистов в наш город», — отметил Наиль Магдеев.

Кроме того, 35 врачей, приехавших в Челны, получили служебные квартиры. За время действия программы жилье было предоставлено 46 врачам. В прошлом году в город приехали 51 новый выпускник, а 33 человека начали обучение в ординатуре.