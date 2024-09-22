В Челнах появился мурал, посвященный КАМАЗу и студенческим отрядам

В Набережных Челнах на торце дома 32/06 появился мурал, посвященный 55-летию КАМАЗа и 65-летию Российских студенческих отрядов. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ» в своем Telegram-канале.

Мурал торжественно открыли в День Республики Татарстан. По замыслу создателей, это произведение должно символизировать связь поколений.

Фото: t.me/pao_kamaz/

Верхняя часть мурала отдана под изображение студотряда, прибывшего на строительство КАМАЗа, тогда как в центральной части изображены современные юноша и девушка в форме предприятия на фоне российского флага. В нижней части произведения показан седельный тягач «КАМАЗ-54901» на фоне флага Татарстана. На полуприцепе надпись на русском и татарском языках: «Больше, чем просто работа» / «Эшләyгә, караганда кубрәк».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани появился мурал, посвященный строительной отрасли и связи поколений.