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В Челнах появился мурал, посвященный КАМАЗу и студенческим отрядам
В Набережных Челнах на торце дома 32/06 появился мурал, посвященный 55-летию КАМАЗа и 65-летию Российских студенческих отрядов. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ» в своем Telegram-канале.
Мурал торжественно открыли в День Республики Татарстан. По замыслу создателей, это произведение должно символизировать связь поколений.
Верхняя часть мурала отдана под изображение студотряда, прибывшего на строительство КАМАЗа, тогда как в центральной части изображены современные юноша и девушка в форме предприятия на фоне российского флага. В нижней части произведения показан седельный тягач «КАМАЗ-54901» на фоне флага Татарстана. На полуприцепе надпись на русском и татарском языках: «Больше, чем просто работа» / «Эшләyгә, караганда кубрәк».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани появился мурал, посвященный строительной отрасли и связи поколений.
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