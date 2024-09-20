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В Казани появился мурал, посвященный строительной отрасли и связи поколений
В Советском районе столице Татарстана создан новый мурал, посвященный официальному образованию строительной отрасли в республике (отсчитывается с 1921 года). Об этом сообщает пресс-служба районной администрации в своем Telegram-канале.
Изображение появилось на фасаде дома №16а по улице Рихарда Зорге в микрорайоне Танкодром. Оно призвано продемонстрировать связь поколений и превращение детских мечтаний в профессию, позволяющую развивать место, где-когда-то рос ребенок. Создал мурал художник SlyDog 47.
Символично, что этот изображение находится около сквера 100-летия образования строительной отрасли РТ, где сейчас завершается вторая очередь работ по преобразованию общественного пространства.
В сквере площадью 1,6 гектара в этом году должны появиться зоны для тихого отдыха и занятий спортом, а также детская игровая площадка, отмечает пресс-служба мэрии Казани.
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