Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Всероссийский студенческий отряд «КАМАЗ» собрал за лето 9 тыс. машин
В Набережных Челнах завершил работу Всероссийский студенческий производственный отряд «КАМАЗ». На протяжении двух месяцев проект объединял 300 участников Российских студенческих отрядов из 11 регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик. Со студенческими отрядами ПАО «КАМАЗ» подписало соглашение в феврале этого года. За шесть месяцев на предприятии появился Зональный штаб студотрядов, реализовали первый в стране трудовой проект производственного направления и трудоустроили в общей сложности 1010 представителей движения.
«Пятый год подряд мы делаем в трудоустройстве студентов упор на производственное направление, отрасль промышленности сегодня очень нуждается в молодых кадрах. От одного завода в Татарстане мы выросли до самого востребованного в стране направления деятельности, этим летом работало три всероссийских производственных проекта. Особенно ценно, что ребята приходят на предприятие после профессиональной подготовки, без длинного периода адаптации встают к станку. Спустя всего два месяца они влились в коллектив, их не хотят отпускать. Сейчас 10 студентов остались на предприятии и продолжают работу», — отметил директор ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов», член наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.
Студенческие отряды этим летом работали на автомобильном, прессово-рамном, литейном заводах и заводе двигателей. В общей сложности они собрали 9 тыс. грузовых автомобилей, 13 тыс. кабин и 3 тыс. двигателей. Помимо опыта студенты получили и неплохие деньги — только в июле заработная плата составляла от 60 до 106 тыс. рублей в зависимости от специфики работы. По итогам проекта лучшим стал отряд «Камелот» из Пермского края, второе место по совокупности показателей занял отряд «Ярило» из КНИТУ-КХТИ, замкнул тройку отряд «Фикс» из ДНР.
«Мы создали отряд совсем недавно, в конце мая. Старались максимально хорошо представить на проекте Татарстан, но такому высокому результату, честно сказать, были даже немного удивлены. Это огромная мотивация продолжать работу. Трудно передать словами ощущение, когда видишь „КАМАЗы“ на улице и понимаешь, что они вышли с конвейера благодаря твоему труду», — заявил командир отряда «Ярило» Олег Гаврилов. Для юноши проект стал первым трудовым опытом, и он уже ждет возможности вернуться на предприятие снова.
В 70-х годах прошлого века завод возводился руками участников всесоюзной ударной комсомольской студенческой стройки. К памятной дате была отреставрирована стела «Ударная комсомольская», расположенная на въезде в город. Средства на ремонтные работы были выделены из фонда студенческих отрядов — перевыполняя производственные показатели в день ударного труда, их собрали сами студенты.
Также в Челнах появился мурал, посвященный студенческим отрядам. На фоне советских стройотрядовцев, строителей города, стоят современные участники движения и грузовик с надписью «Больше, чем просто работа. Эшләүгә, караганда күбрәк».
«Набережные Челны — это город молодости, город труда. Примечательно, что первый в Татарстане мурал, посвященный движению студотрядов, появился именно здесь. Возобновление взаимодействия — большой и важный этап для РСО. В планах на следующий год — трудоустроить на автомобильное производство более 3 тыс. ребят, уже этой осенью 2 тыс. человек по всей стране бесплатно пройдут профессиональное обучение в соответствии с запросом предприятия», — сказал Михаил Киселев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике и председатель правления Российских студенческих отрядов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»