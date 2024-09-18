Всероссийский студенческий отряд «КАМАЗ» собрал за лето 9 тыс. машин

Фото: пресс-служба Студенческих отрядов Республики Татарстан

В Набережных Челнах завершил работу Всероссийский студенческий производственный отряд «КАМАЗ». На протяжении двух месяцев проект объединял 300 участников Российских студенческих отрядов из 11 регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик. Со студенческими отрядами ПАО «КАМАЗ» подписало соглашение в феврале этого года. За шесть месяцев на предприятии появился Зональный штаб студотрядов, реализовали первый в стране трудовой проект производственного направления и трудоустроили в общей сложности 1010 представителей движения.

«Пятый год подряд мы делаем в трудоустройстве студентов упор на производственное направление, отрасль промышленности сегодня очень нуждается в молодых кадрах. От одного завода в Татарстане мы выросли до самого востребованного в стране направления деятельности, этим летом работало три всероссийских производственных проекта. Особенно ценно, что ребята приходят на предприятие после профессиональной подготовки, без длинного периода адаптации встают к станку. Спустя всего два месяца они влились в коллектив, их не хотят отпускать. Сейчас 10 студентов остались на предприятии и продолжают работу», — отметил директор ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов», член наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

Студенческие отряды этим летом работали на автомобильном, прессово-рамном, литейном заводах и заводе двигателей. В общей сложности они собрали 9 тыс. грузовых автомобилей, 13 тыс. кабин и 3 тыс. двигателей. Помимо опыта студенты получили и неплохие деньги — только в июле заработная плата составляла от 60 до 106 тыс. рублей в зависимости от специфики работы. По итогам проекта лучшим стал отряд «Камелот» из Пермского края, второе место по совокупности показателей занял отряд «Ярило» из КНИТУ-КХТИ, замкнул тройку отряд «Фикс» из ДНР.

«Мы создали отряд совсем недавно, в конце мая. Старались максимально хорошо представить на проекте Татарстан, но такому высокому результату, честно сказать, были даже немного удивлены. Это огромная мотивация продолжать работу. Трудно передать словами ощущение, когда видишь „КАМАЗы “ на улице и понимаешь, что они вышли с конвейера благодаря твоему труду», — заявил командир отряда «Ярило» Олег Гаврилов. Для юноши проект стал первым трудовым опытом, и он уже ждет возможности вернуться на предприятие снова.

В 70-х годах прошлого века завод возводился руками участников всесоюзной ударной комсомольской студенческой стройки. К памятной дате была отреставрирована стела «Ударная комсомольская», расположенная на въезде в город. Средства на ремонтные работы были выделены из фонда студенческих отрядов — перевыполняя производственные показатели в день ударного труда, их собрали сами студенты.

Фото: пресс-служба Студенческих отрядов Республики Татарстан

Также в Челнах появился мурал, посвященный студенческим отрядам. На фоне советских стройотрядовцев, строителей города, стоят современные участники движения и грузовик с надписью «Больше, чем просто работа. Эшләүгә, караганда күбрәк».