В Челнах появилась «Семейная аллея» — ее высадили родственники и ветераны СВО

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

За домом 46/10 в Набережных Челнах появилась «Семейная аллея». В мероприятии приняли участие активные жители 46-го комплекса, эковолонтеры, родственники военнослужащих и ветераны специальной военной операции.

Благоустраивать эту территорию начали еще в 2022 году — посадили ели. Но они не прижились из-за болезни, предполагают сотрудники предприятия «Парк культуры и отдыха». В связи с этим было решено вместо хвойных посадить лиственные деревья.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

«Ничего сложного, очень интересно, познавательно, передать молодому поколению, как появляются огромные деревья, кто их засаживает. И каждый мужчина должен посадить дерево, родить сына, построить дом. Сын есть, дерево посажено, осталось построить дом», — заметил местный житель Евгений Гришин.

Молодое деревце Валентина сажает в честь своего сына. Сейчас он находится в зоне проведения СВО. В войска отправился в конце сентября, подписав контракт на военную службу.

«Мне он всегда говорил: „ М ам, уеду “. А я ему говорила: „Сынок, подумай хорошо “ . Он: „Мам я подумал “ . С волонтерами пообщался», — рассказала мама военнослужащего.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

Ветеран СВО с позывным Грек тоже не остался в стороне. Мужчина сажает клен в память о погибшем друге. «Мы вместе призывались, вместе проходили службу, он погиб при выполнении боевой задачи на штурме под Угледаром», — поделился боец.

Ямки под новые саженцы подготовили сотрудники предприятия «Парк культуры и отдыха». Также они предоставили молодые деревья. Их привезли в город из питомника.

Эльвира Ефремова — начальник участка по благоустройству «Парка культуры и отдыха» по Автозаводскому району пояснила, что первым рядом идет рябина, вторым — клен.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

«Особо таких правил нет, главное, чтобы была хорошо подготовлена лунка, хороший посадочный материал, посадить на нужной глубине, потом обязательно, когда при посадке развязываем мешковину, если она в мешковине, развязываем мешковину, ставим дерево, закапываем, обязательно притаптываем», — заметила Эльвира Ефремова.

Саженец важно полить, а также подвязать его к колышку. По словам специалистов, это необходимо для стабилизации корневой системы.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

После посадки деревьев каждый участник мог отведать сладости и попробовать чай из настоящего тульского самовара на дровах. Ему около 100 лет. Интересен сам процесс кипячения. Для этого в самовар закладываются дрова, сосновые шишки и скорлупа грецкого ореха. Это придает воде особый аромат и вкус.

Участники пообещали ухаживать за своими саженцами. Они надеются, что растения успешно приживутся.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

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Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой