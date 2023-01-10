В Челнах подорожала стоимость проезда в общественном транспорте

В Набережных Челнах с сегодняшнего дня, 10 января, выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Билет стоит 30 рублей за наличную и безналичную оплату, 23 рубля — при оплате транспортной картой на 100 и более поездок.

Помимо этого, поменялась и стоимость единого социального проездного билета. С 1 января 2023 года он подорожал до 581 рубля, единый детский социальный проездной теперь стоит 354 рубля.

При этом необходимо отметить, что челнинцев отчасти волнует не повышение оплаты проезда, а длительность ожидания общественного транспорта.

«Я готова 50 рублей в автобусе заплатить, но лишь бы они ходили постоянно, на такси больше отдаю», «Нет его. Сколько еще людям ходить пешком с Замелекесья на ГЭС и в Сидоровку?» — написали горожане в социальных сетях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Госкомитет РТ по тарифам опубликовал постановление, по которому с 10 января 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте Казани и Набережных Челнов увеличится.

Помимо этого, Кабмин Татарстана утвердил новые тарифы на проезд и провоз ручной клади сверх установленных норм в метрополитене Казани. При оплате безналичным способом стоимость проезда в метро увеличится с 31 до 35 рублей.