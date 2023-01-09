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Ру Тат
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Транспорт
9 января 2023  21:28

В казанском метро увеличили стоимость проезда

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Кабмин Татарстана утвердил новые тарифы на проезд и провоз ручной клади сверх установленных норм в метрополитене Казани. При оплате безналичным способом стоимость проезда в метро увеличится с 31 до 35 рублей, следует из постановления, подписанного премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

При наличном расчете стоимость останется прежней – 36 рублей. При безналичном расчете (оплата банковской картой или транспортной картой) стоимость билета составит 35 рублей. при оплате проезда билетами длительного пользования на 100 и более поездок стоимость проезда составит 25 рублей. Провоз ручной клади выше установленных норм оплачивается отдельно – его стоимость также увеличится с 31 до 35 рублей.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что с 10 января  в общественном транспорте Казани начнут действовать новые тарифы на перевозку пассажиров и багажа. Так, при рассчете банковской или транспортной картой увеличится на четыре рубля – до 35.

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