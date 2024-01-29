Власти Челнов ожидают рекордный ввод жилья в 2024 году

В этом году в Набережных Челнах планируется ввести не менее 320 тыс. квадратных метров жилья. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр города Наиль Магдеев.

По словам спикера, в прошлом году челнинцы приобрели жилье на 29 млрд рублей, годом ранее — на 15 млрд рублей.

«Здесь, конечно, и увеличение стоимости жилья, и увеличение количества квадратных метров. Мы же больше квартир построили. И на этот год мы ставим себе планку 320 тыс. квадратных метров. У нас план был 310 тыс. квадратных метров, мы 318 тыс. сделали. И в 2024 году мы его перевыполним. Спрос на жилье есть, это хорошо. Есть платежеспособный спрос — мы видим, что уровень заработной платы достаточно высокий. Ясно, что денег много не бывает, зарплату всегда хочется побольше, особенно для хозяйки, когда муж приносит зарплату домой. Но мы видим, что многие вещи — работа бизнеса, строительство жилья, спрос на рынке жилья — взаимосвязаны», — отметил мэр.

Замруководителя исполкома Айрат Ганиев уточнил, что повышенный спрос на рынке нового жилья во многом стал следствием расширения льготных ипотечных программ.

«Повышение спроса на новое жилье повлияло и на динамику цен на рынке жилья. Стоимость квадратного метра жилья оценивалась от 85 до 165 тыс. рублей за 1 кв. метр. Средняя стоимость составила 100 тыс. рублей за кв. метр», — пояснил Ганиев.

В настоящее время очередность по программе составляет 730 семей. За прошлый год введены в эксплуатацию и заселены жилые дома 63/02, 63/03 и 63/14 на 510 квартир.

Строительство жилья по программе социальной ипотеки в городе продолжается. В стадии строительства еще 4 дома: 69/17, 69/18, 69/19 и 69/22 – на 680 квартир, два из которых (69/17, 69/18) планируется ввести в 2024 году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, какие объекты в Челнах будут отремонтированы в этом году.

По данным экспертов, в январе 2024 года Набережные Челны вошли в пятерку российских городов с наиболее высоким ростом цен на новостройки.