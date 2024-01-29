Новостройки в Набережных Челнах за январь подорожали на 5,7%

За январь стоимость новостроек в Набережных Челнах поднялась на 5,7% — четвертое место по России. Об этом сообщает ТАСС.

В среднем за 2023 год цены на первичное жилье по стране подорожали на 18,2% — до 129,8 тысячи рублей за квадрат. Однако в январе показатель замедлился и составил 1,8%.

В январе рост стоимости новостроек зарегистрирован в 62 городах из 70, в которых проводились исследования. Обогнали Челны по этому показателю лишь Череповец — 7,7%, Уфа — 7,1% и Саранск — 6,5%. Замыкает пятерку с показателем +5% Махачкала. Далее разместились Улан-Удэ, Симферополь, Барнаул и Пермь, в котором цены поднялись в пределах 3,6-4,9%. Для сравнения, в Москве рост составил 0,4%, или до 349,213 тыс. рубля.

«В январе новостройки все еще показывают рост, но, в отличие от конца прошлого года, когда цены подогревались ажиотажным спросом, в некоторых городах уже сейчас началось снижение», — заметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Он предполагает, что снижение цен может наблюдаться и в следующие два месяца. Причиной станет в том числе упавший спрос на льготную ипотеку.