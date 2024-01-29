Названы соцучреждения Челнов, которые отремонтируют в 2024 году

В Набережных Челнах в 2024 году предстоит капитально отремонтировать ряд социально значимых объектов. Замруководителя исполкома Айрат Ганиев рассказал о планах на текущий год.

По республиканским программам обновление ожидает лицей-интернат №84 им.Гали Акыша, пищеблоки в семи школах (№5, 9, 10, 28, 56, гимназии №29, лицее №78 им.А.С. Пушкина), Камский государственный автомеханический техникум им. Л.Б.Васильева.

Что касается спортивных объектов, то планируется ремонт спортшколы олимпийского резерва «Олимпийский», футбольного поля стадиона «КАМАЗ», а также Центра детского творчества №16 «Огниво».

По объектам здравоохранения продолжится ремонт Набережночелнинской инфекционной больницы: строители приступят к ремонту блока «Д» и галереи. Также будет отремонтирован Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей.

Обновление затронет и поликлинику Госпиталя для ветеранов войн, городскую поликлинику №4, женскую консультацию поликлиники №4; бактериологическую лабораторию Камского детского медицинского центра.

Помимо этого, в программы вошли центр экстренной психологической помощи по телефону для детей и молодежи «Молодежный телефон доверия» рядом с гимназией №54; центры реабилитации инвалидов «Изгелек», социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» и социального приюта для детей и подростков «Асылташ».

А по программе строительства универсальных спортивных площадок в 2024 году планируется открыть площадки для мини-футбола на территории общеобразовательной школы №58.

По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» продолжится благоустройство парка «Прибрежный» (третий этап) и второго этапа набережной Табеева.

«Как видим, в текущем году перед строителями города поставлены масштабные задачи. Благодаря совместной работе с заказчиками, проектировщиками, подрядными организациями и надзорными органами все задачи по строительству, капитальному ремонту и благоустройству объектов социальной инфраструктуры в городе Набережные Челны безусловно будут завершены в планируемые сроки», — завершил Айрат Ганиев.

Мэр города Наиль Магдеев, комментируя доклад, отметил, что спикеру потребовалось достаточно большое количество времени, чтобы перечислить все те объекты, которые были построены, реконструированы и которые ожидает обновление. Это говорит о том, что строительство в городе не прекращается.

«Город продолжает свое промышленное развитие. Строятся заводы, учреждения КАМАЗа, это говорит о том, что жизнь в Челнах кипит в части строительства», — резюмировал он.