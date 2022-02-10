В Челнах отменен кастинг сериала «Слово пацана»

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В молодежном центре «Шатлык» в Набережных Челнах из-за сложной ситуации с распространением коронавируса отменен кастинг сериала режиссера Жоры Крыжовника «Слово пацана». Информация об этом появилась в официальном паблике учреждения во «ВКонтакте».

Кастинг должен был начаться сегодня и продлиться до 13 февраля, а кинопробы были запланированы на 14 и 15 февраля. Для съемок искали юношей и девушек в возрасте от 14 до 16 и от 18 до 23 лет.

Информация об этом была размещена в социальной сети молодежного центра, однако позднее она оказалась удалена.

Один из организаторов кастинга затруднился ответить ИА «Татар-информ», где пройдет отбор. Сейчас отборочная команда занята поисками нового места для проведения мероприятия.

В Казани кастинги прошли с 3 по 7 февраля. Кастинг-директор Юлия Марина в разговоре с ИА «Татар-информ» отмечала, что на начало февраля было принято 2 тыс. заявок. Она также не исключала, что кинопробы могут пройти и в других городах — Нижнекамске и Йошкар-Оле, а также, если позволит время и финансирование, в деревнях и поселках Татарстана.

Сериал снимается по мотивам одноименной книги Роберта Гараева, посвященной истории казанских криминальных группировок. Бюджет шоу — 100 млн рублей.