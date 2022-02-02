В Казани пройдут съемки сериала «Слово пацана» от режиссера Жоры Крыжовникова

На период с ноября 2022 по февраль 2023 года в Казани запланированы съемки восьмисерийного художественного фильма под рабочим названием «Слово пацана». Режиссером-постановщиком, сценаристом и шоураннером проекта выступит Жора Крыжовников, известный по работам «Горько», «Самый лучший день», «Ёлки Новые» и другим картинам. Сериал будет доступен на цифровой онлайн-платформе.

С 2 по 7 февраля в Казани пройдут кинопробы для парней от 14 до 16 и 18–23 лет, а также для девушек от 13 до 16 лет. Серия кастингов пройдет и для взрослых профессиональных актеров и актрис. Отбор проведет Юлия Марина — кастинг-директор кинопроб и известных российских фильмов и шоу, среди которых — полные метры «Притяжение», «Т-34» и другие, при поддержке дирекции «Время кино».

«Я начала поиск актеров с Казани, так как основное действие развернется именно здесь. Часть съемок пройдет и в Москве. Ищу лица как на главные, так и на второстепенные и эпизодические роли», — рассказала Юлия Марина.

Интересуют кастинг-директора разные типажи среди подростков, школьников, студентов. Как отметила Марина, на кастинге хотелось бы увидеть учеников школы Константина Хабенского, а также «сложных» подростков.

«Считаю, что нужно давать шанс молодым, начинающим актерам, которые горят этой профессией. В целом мне бы хотелось провести кастинги во всех регионах России. Но нужно понимать, что профессия актера непростая, требует полной самоотдачи. Ребятам, просто „проходившим мимо”, на съемочной площадке делать нечего», — подчеркнула Марина.

По словам Юлии Мариной, тема сериала и жанр пока держатся в секрете. Однако подчеркнула, что в проекте окажутся затронуты 80-е годы. Рабочее название фильма отсылает к вышедшей в 2020 году книге «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберта Гараева, в свое время состоявшего в группировке «Низы». В анонсе к книге говорится: «Эта книга о тех, кто сделал насилие своим кредо: бил и попадал под раздачу — профессионально, ежедневно, беспощадно. Это пацаны, участники бесчисленных молодежных группировок, наводнивших поздний Советский Союз».

«Повторюсь, что сюжет раскрыть пока я не могу. Но с позиции зрителя отвечу: понятия „романтизация времени” не существует. Есть только честная история, рассказанная с точки зрения режиссера. Как и в мире есть хорошее и плохое, так и в кинокартине могут быть показаны разные стороны нашей жизни. Задачей же нашей команды является показать зрителям интересную историю, а актерам — убедительно прожить ее», — пояснила Марина.

По словам кастинг-директора, на данный момент уже принято 300 заявок. Она также заметила, что кинопробы могут пройти и в других городах — Нижнекамске, Йошкар-Оле. Возможно, если позволит время и финансирование, отборочная команда посетит деревни и поселки Татарстана.