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Культура
8 февраля 2022  21:02
Эльза Кузнецова

В Челнах состоится кастинг для сериала «Слово пацана» Жоры Крыжовникова

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В Набережных Челнах состоится кастинг актеров для сериала «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова. Информация об этом опубликована в группе молодежного центра «Шатлык» в соцсети «ВКонтакте».

Для съемок в фильме ищут молодых челнинцев в возрасте от 14 до 16 и от 18 до 23 лет. Поучаствовать в кастинге могут и девушки в возрасте от 13 до 16 лет.  Мероприятие пройдет в МЦ «Шатлык» с 10 по 13 февраля. Кинопробы запланированы на 14 и 15 февраля.

Ранее режиссер Жора Крыжовников пригласил жителей Казани на кастинг фильма «Слово пацана». Съемки многосерийного фильма должны пройти в столице Татарстана с ноября 2022 по февраль 2023 года. Всего зрители увидят восемь серий. Сериал будет посвящен 80-м годам и казанским криминальным группировкам.

Жора Крыжовников известен по фильмам «Горько», «Самый лучший день», «Ёлки Новые» и другим картинам.

#кастинг #Набережные Челны
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