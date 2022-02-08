В Челнах состоится кастинг для сериала «Слово пацана» Жоры Крыжовникова

В Набережных Челнах состоится кастинг актеров для сериала «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова. Информация об этом опубликована в группе молодежного центра «Шатлык» в соцсети «ВКонтакте».

Для съемок в фильме ищут молодых челнинцев в возрасте от 14 до 16 и от 18 до 23 лет. Поучаствовать в кастинге могут и девушки в возрасте от 13 до 16 лет. Мероприятие пройдет в МЦ «Шатлык» с 10 по 13 февраля. Кинопробы запланированы на 14 и 15 февраля.

Ранее режиссер Жора Крыжовников пригласил жителей Казани на кастинг фильма «Слово пацана». Съемки многосерийного фильма должны пройти в столице Татарстана с ноября 2022 по февраль 2023 года. Всего зрители увидят восемь серий. Сериал будет посвящен 80-м годам и казанским криминальным группировкам.

Жора Крыжовников известен по фильмам «Горько», «Самый лучший день», «Ёлки Новые» и другим картинам.